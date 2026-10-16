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Основен приоритет е противодействието на търговията с гласове
Продължават акциите на МВР преди изборите. Основен приоритет е противодействието на търговията с гласове.
Извършват се проверки в населени места, за които полицията разполага с информация за активност на лица, свързани с подобни престъпления.
140 полицейски операции и две досъдебни производства за купуване на гласове преди изборите
Операциите се провеждат съвместно с екипи на Главна дирекция „Жандармерия и борба с тероризма“. Осигурява се и безпрепятствено транспортиране на машини и бюлетини, както и книжа, които ще бъдат доставени до изборните секции.Редактор: Никола Тунев
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