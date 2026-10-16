България и Румъния предлагат допълнителни мерки за укрепване на сигурността в Черно море. Двете държави настояват в заключенията на Европейския съвет да бъдат включени конкретни ангажименти за осигуряване на оборудване и за функционирането на регионален център за гражданска морска сигурност. Това съобщи румънският президент Никушор Дан на фона на засилващите се рискове в Черноморския регион и продължаващите руски атаки срещу Украйна.

По думите на Дан предложенията на София и Букурещ са насочени към подобряване на способностите за наблюдение и защита на морската среда. Той уточни, че паралелните разговори в рамките на НАТО са предимно оперативни и са свързани с осигуряването на допълнителни способности за сигурност. Темата придобива все по-голямо значение след ударите срещу търговски кораби в Черно море, включително в близост до българското и румънското крайбрежие. Инцидентите поставят въпроси за безопасността на международното корабоплаване и защитата на морските маршрути.

България и Румъния искат подкрепа от ЕС за Черно море, обмислят предупреждения чрез BG-ALERT за опасни предмети

Сигурността в региона е сред акцентите и в позицията на българското правителство. По време на европейските разговори в Брюксел премиерът Румен Радев подчерта необходимостта от по-добра защита на външните граници на Европейския съюз като част от общата европейска сигурност.

Европа и САЩ се разминават за санкциите срещу Русия

Междувременно европейските лидери демонстрират единство в подкрепата си за Украйна, но различията с Вашингтон по отношение на санкционната политика стават все по-видими.

Европейският съюз не възнамерява да последва предприетото от САЩ облекчаване на ограниченията върху руските горива. Брюксел настоява икономическият натиск върху Москва да бъде запазен въпреки разминаванията с американската администрация. Различия има и около бъдещето на замразените руски активи. Според представената информация американски преговарящи са предложили част от средствата да преминат под контрола на Съединените щати, но европейските представители са отхвърлили тази възможност.

Германският канцлер Фридрих Мерц е заявил, че активите са замразени в Европа и именно европейските държави трябва да вземат решенията за тяхното използване. Белгийският премиер Барт де Вевер от своя страна признава, че Украйна се чувства изоставена от част от важните си съюзници. По думите му европейските държави трябва да се подготвят да поемат значителна част от финансовите потребности на Киев.

Европейският съвет посочи Русия като заплаха за Черно море

Зеленски настоява за съвместно производство на противоракетна система

Украинският президент Володимир Зеленски защити правото на страната си да отговаря на руските нападения и постави акцент върху необходимостта от засилване на отбранителните способности. Той очаква Украйна и европейските ѝ партньори да разработват съвместно противоракетна система, която да бъде по-бърза и по-евтина за производство.

Идеята е да се увеличат възможностите за защита срещу въздушни атаки, като същевременно се намалят производствените разходи и времето за доставка на необходимото оборудване.

Румъния ще настоява за въвеждане в експлоатация на румънско-български Център за морска сигурност в Черно море

Хърватия възпрепятства напредъка на Черна гора към ЕС

Наред с въпросите за отбраната и подкрепата за Украйна европейските лидери обсъждат и разширяването на Съюза. Процесът среща ново препятствие за Черна гора заради позицията на Хърватия, която блокира напредъка на страната в преговорите за членство. Така на фона на общата позиция в подкрепа на Украйна Европейският съюз продължава да търси съгласие по няколко ключови въпроса – сигурността в Черно море, финансовата помощ за Киев, отношенията със САЩ и бъдещото разширяване на общността.