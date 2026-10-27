Два дни след изборите Сърбия се готви за смяна на властта, но все още не е ясно кой ще оглави новото правителство. „Студентската листа” спечели близо 53% от гласовете срещу 39 на сто за коалицията на Александър Вучич, което ѝ осигурява комфортно мнозинство в парламента.

Начело на листата е кардиологът и университетски преподавател Илия Сърданович, но засега не е обявено официално дали именно той ще бъде номинацията за премиер.

Задуха ли вятърът на промяната в Сърбия след историческата победа на студентите

След близо две години протести студентското движение сложи край на дългогодишното управление на Вучич. Сега пред новите управляващи стои следващото голямо предизвикателство – да съставят работещ кабинет и да изпълнят ключовите си обещания за изкореняване на корупцията и провеждане на институционални реформи.

Сергей Иванов: Студентската листа в Сърбия може да сложи край на корупционния модел на Вучич

Въпреки категоричната победа на "Студентска листа" на парламентарните избори в Сърбия, анализатори са скептични и предупреждават гражданите да бъдат предпазливи от тук нататък. Според журналиста Сергей Иванов обаче надеждите на голяма част от сръбското общество са свързани с доминацията на движението. "Тази победа може да постави началото на коренна промяна в страната", заяви той в ефира на „Здравей, България“. Според него очакванията са за демократизация и демонтаж на корупционния модел, управлявал Сърбия през последните 14 години, както и за прекратяване на влиянието на националистически идеи и зависимости.

Игнатов съобщи, че все още не е ясно кой ще бъде бъдещият премиер на страната. Студентите вземат решения чрез пленуми, но негласно следващият министър-председател вече е ясен, според журналиста, който е и един от организаторите на протестите срещу Вучич.

"В листата няма студенти, а авторитети от различни професионални и обществени сфери, включително представители на малцинствата. Българското малцинство е представено от фермер. Листата ще остане устойчива, тъй като участниците преминаха през две години изпитания и успяха да устоят на натиска на управляващите", смята още Игнатов.

По отношение на външната политика той не очаква големи промени. Според него Сърбия ще продължи процеса на интеграция в Европейския съюз, без съществено отклонение от досегашните отношения с Русия и Китай, предвид енергийната зависимост от Москва и китайските инвестиции в страната. Той подчерта, че за гражданите най-важно е Сърбия да се превърне в правова държава, а институциите да бъдат независими.

Като ключови стъпки за ограничаване на корупцията Иванов посочи създаването на т.нар. прокурорска полиция, която да подобри координацията между полицията и прокуратурата, както и освобождаването на сръбските медии. По думите му свободата на медиите в страната е сред най-ниските в Европа.

Устойчиво праителство, но без ясен лидер

Според журналистът Нина Спасова и д-р Бисер Банчев от Института по балканистика следващото правителство ще бъде устойчиво, защото успехът идва след две години протести, през които студентите не са се отказали от исканията си и постепенно са преминали към по-сериозни политически действия.

Въпреки голямата победа обаче, пред движението има сериозни предизвикателства. „Трудното наистина предстои тепърва, защото те са една много добре организирана група хора. Така и не излезе лидер напред“, коментира Спасова в ефира на "Твоят ден". По думите ѝ една от основните спънки пред Листата е, че все още няма яснота кои ще бъдат лицата, които ще застанат начело на бъдещото управление, нито как ще бъдат разпределени ключовите позиции. Спасова изрази надежда, че студентите са обмислили какво следва след изборната победа и ще успеят да съставят правителство.

Външнополитическата ориентация на Сърбия също остава отворен въпрос. „По време на двете години протести те стояха дистанцирано от Европа. Нямаше европейски знамена, не говориха за членството на Сърбия“, посочи Спасова. В самата листа има както проевропейски, така и проруски настроени представители, а отношенията с Китай също предстои да бъдат изяснени. Според нея движението засега се придържа към националистическа линия, но заявява стремеж към демократични институции и промяна на политическата система.

Политологът Бисер Банчев отбеляза, че въпреки съмненията около управлението на Вучич, изборите са показали признаци на демократичен процес. „Фактът, че още на първата вечер Вучич призна поражението, вече е обнадеждаващ от гледна точка на демократичния процес“, коментира той. Банчев обаче предупреди, че срастването на властта с държавните структури в Сърбия е много сериозно.

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Редактор: Мария Барабашка