Опасно време в петък. На места прогнозата е за пориви на вятъра около и над 80-100 км/ч. Оранжев код е в сила за 10 области на страната, сред които и София, а във Врачанско предупреждението е от още по-висока степен - червено.

Екипите на Столичната община работят на терен за отстраняване на последствията от силния вятър в София. До сутрешните часове са получени 120 сигнала за паднали дървета, 15 за паднали оградни пана и 3 за повредени светофарни уредби. Няма данни за пострадали хора.

До обяд броят на получените сигнали в оперативния център на Столичната община вече надхвърля 300. Обработена е около една трета от сигналите, като очакванията на екипите са до края на деня те да приключат с работата си. Приоритетно се премахват падналите дървета около централната градска част, главните улици и булеварди.

Като проблемни точки са посочени кварталите около Южния парк, „Лагера“, както и „Света Троица“. От Столичната община призовават за обезопасяване на строителните обекти и балконите заради силния вятър.

В социалните мрежи се появиха и кадри, които показват мащаба на бурята - паднали ламарини, счупени клони, също така и паднал покрив на една от кооперациите. Батут е паднал върху автомобил в столичния квартал „Овча купел“.

Снимка: Виктор Пашов, Facebook

На терен работят екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и допълнителен дежурен екип. Работата се координира съвместно със Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Снимка: БГНЕС

Започнало е разчистване на листната маса. Извършват се обходи за контейнерите, които са поместени и обърнати от вятъра.

Снимка: NOVA, ж.к. „Света Троица“

Снимка: NOVA, ж.к. „Света Троица“

Силният вятър доведе и до временни затруднения в движението на градския транспорт. Беше временно спряно движението в района на Мало Бучино заради паднал покрив на пътното платно, както и движението на трамваите по бул. „Цар Борис III“ заради паднали дървета.

Снимка: Стефан Геков, ж.к. „Лагера“

Вятърът в София преобърна контейнери и повреди автомобили. До момента има информация за 10 автомобила, върху които са паднали клони.

Снимка: БГНЕС

В столичния квартал „Манастирски ливади-изток“ три леки автомобила са ударени от кофи за боклук. Един от автомобилите има сериозни щети по багажника.

Заради силния порив на вятъра и с цел превенция достъпът до Витоша е временно забранен. Там има паднали дървета, които са препречили пътя. Затворена е и Ботаническата градина.

По магистралата от Перник в посока София вятърът е бутнал указателни табели на платното. Подаден е сигнал към 112.

През последното денонощие на територията на община Перник има счупени клони и паднали дървета, включително такива без видими увреждания.

Снимка: Община Перник

Снимка: Община Перник

Екипите на Аварийно-спасителния отряд, ОП „ФЛОР“ и пожарната работят на терен.

Снимка: Община Перник

Червен код за опасно силен вятър и частично бедствено положение обявиха във Враца. Хората са призовани да бъдат внимателни и при възможност да не излизат навън до спирането на ураганния вятър, чиито пориви достигнаха скорост от 110 км/ч.

„Щетите са много, а ситуацията е опасна, поради което обявихме частично бедствено положение“, заяви кметът на Враца Калин Каменов.

Снимка: Община Враца

Десетки сигнали получават аварийните служби. От рано сутринта екипи на БКС и „Пожарна безопасност и защита на населението“ отстраняват паднали дървета, клони, керемиди, ламарини, мазилки и оранжерии.

Снимка: Община Враца

Обезопасяват се паднали стълбове и скъсани жици. Има засегнати няколко трафопоста, поради което има проблем с електрозахранването в селата Челопек и Бели извор. Затруднено е било и движението по железопътната линия Враца – Мездра.

Снимка: Община Враца

Снимка: Община Враца

На много места в града има щети по десетки жилищни сгради. Паднала е част от покрив на склада, в който се помещава складовото стопанство на Българския червен кръст. Има засегнати автомобили, върху които са паднали клони, мазилки и керемиди.

Снимка: Калин Каменов, кмет на Враца

„Много повиквания, основно за паднали клони, за паднали дървета върху автомобили и се наложи да се отреагира с екипи на община Враца. Има компрометирани огради на детски градини. Контейнерите за събиране на смет са из целия град. По преценка на родителите около 40% от децата не са заведени на ясли и на градини“, заяви главният експерт по управление на кризи в община Враца Тодор Гоцев.