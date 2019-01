Полковник доцент Георги Попов е новият заместник-началник на Военномедицинска академия по учебно-научната дейност. Със заповед на министъра на отбраната той е назначен и за заместник-главен лекар на Въоръжените сили на Република България, съобщиха от здравното заведение.

Полковник доцент Георги Попов е роден на 5 ноември 1964 година. Завършва медицина в Медицинска академия-София през 1990 година. Има придобити специалности по инфекциозни болести и по вътрешни болести. През 2017 година завършва „Здравен мениджмънт”.

Доцент Попов е преминал през различни курсове по абдоминална ехография, по авиационна медицина, има започната специализация по военна терапия.

Защитава научна и образователна степен „доктор” с дисертация на тема „Вирусни хепатити в организирани колективи”, зачислен за аспирантура и започната дисертация на тема „Вирусни хепатити в организирани колективи – войскови, затвори”.

Завършил е курсове и специализации в чужбина, както следва: „Инфекциозни болести и тропическа патология”, Амстердам, Холандия; „Advanced medical officers course”, Сан Антонио, Тексас, САЩ; Курс на НАТО по английски език, Будапеща, Унгария; „HIV- AIDS Политика и стратегия”, Монтерей, Калифорния, САЩ.

Доцент Попов има опит от няколко задгранични мисии: военна мисия на EUFOR в Босна и Херцеговина /2011/; военна мисия на EUFOR в Босна и Херцеговина /2010/; хуманитарна мисия Украйна /2009/; медицинска евакуация на военнослужещ от Американската военна болница „Ландщул” Германия до ВМА – София /2006/; военна мисия на KFOR в Косово /2004/; военна мисия в бежански лагер Радуша, Македония /1998/.

В професионалната му визитка са записани редица ръководни длъжности. През 1990 година започва като интерн във ВМА, а година по-късно е назначен за началник на медицинска служба във ВВС – Божурище. Работи още като клиничен ординатор по инфекциозни болести. От 2015 година до момента е NATO civil expert in the field of Contagious Diseases, including Tropical Medicine. От 2017 година до момента е началник на Катедра „Инфекциозни Болести” към ВМА.

От 4 януари 2019 година е назначен за заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност.

Доцент Георги Попов е член на Академичния съвет на ВМА и хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”.

Членува още в Националния съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции; Българско дружество по военна медицина; Българско дружество по инфекциозни болести. Владее английски, руски, сръбски и босненски език.