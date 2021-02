Най-добрият български тенисист Григор Димитров посвети победата си от втория кръг на Откритото първенство на Австралия на родния си град Хасково. Спазвайки традицията, победителят да отправи послание и да се подпише на камерата на корта, Гришо написа "Haskovo".

