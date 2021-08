Засега в България не се планира да започне да поставя трета доза от ваксина срещу COVID-19, посочи здравният министър Стойчо Кацаров. По темата от министерство са изпратили запитване към Европейската агенция по лекарствата:

"Те ни отговориха, че за момента нямат решение. Те са регулаторният орган, придържаме се към правилата. Самата Световна здравна организация също не препоръчва поставянето на такава доза".

