Официално бе даден старт на 33-ото издание на континенталната надпревара – Купа на африканските нации, съобщи gong.bg.

Домакините от Камерун се бяха постарали да открият впечатляващо турнира, като използваха фойерверки в цветовете на Камерун, а също така в центъра на терена бе издигнат огромен макет на трофея, който ще грабне победителя във финала.

Откриващият мач в столицата Яунде бе между страната домакин и Буркина Фасо.

Incase you missed it:

General view of opening ceremony prior the 2021 Africa Cup of Nations soccer match between Cameroon and Burkina Faso at Olembe Stadium in Yaounde, Cameroon, 09 January 2022. #AFCON2021 pic.twitter.com/H28tQDFO7O — What A Rush! (@iamMightyGeorge) January 9, 2022

Open Ceremony of Africa Cup of Nations #africafootball pic.twitter.com/kkz4T4em3o — Gractom blog (@GractomBlog) January 9, 2022

Купата на африканските нации ще се проведе между 9-и януари 2022-а и 6-и февруари 2022-а година, а преди две години Алжир спечели надпреварата за втори път в своята история и сега ще защитава купата.

PHOTO: Burkina Faso football supporters are seen ahead of the opening ceremony of the Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football tournament at Stade d'Olembé in Yaounde on January 9, 2022. #MonitorSport #MonitorUpdates 📸AFP pic.twitter.com/HzZ3tmH0hg — Daily Monitor (@DailyMonitor) January 9, 2022

UPDATE: Cameroon's President Paul Biya (R) inspects troops during the opening ceremony of the Africa Cup of Nations (AFCON) 2021 football tournament at Stade d'Olembé in Yaounde on January 9, 2022. #MonitorSport #MonitorUpdates📸AFP pic.twitter.com/rV40uXn39s — Daily Monitor (@DailyMonitor) January 9, 2022