Няколко хиляди жители на Ереван се събраха на митинг в чест на посещението на ръководителката на Камарата на представителите в Конгреса на САЩ Нанси Пелоси. Сред тях има много служители на западни неправителствени организации, както и поддръжници на арменски националистически организации, които са инициатори на митинга.

Те се събраха пред Националния театър за опера и балет. В ръцете си държаха знамената на САЩ, Франция и ЕС. Те призоваха Западът да се намеси по-активно в конфликта между Армения и Азербайджан, предаде РИА Новости. След това участниците в акцията организирано се придвижиха 500 метра до музейния комплекс "Каскада", който Пелоси посети.

Преди това няколкостотин активисти, включително служители на организации, финансирани от западни фондове, организираха на столичния Площада на свободата митинг за изтеглянето на Армения от Организацията на Договора за колективна безопасност (ОДКБ), включващ бивши съветски републики заедно с Русия.

📹 | Demonstrations in #Armenia's capital #Yerevan calling upon the government to leave the CSTO.pic.twitter.com/oRzuQIzop5 — EHA News (@eha_news) September 18, 2022