Президентът Румен Радев изрази искрената си благодарност към гръцкия премиер Кириакос Мицотакис за навременната подкрепа по отношение на доставките на енергийни ресурси. "България и Гърция още веднъж доказаха важността на стратегическото си партньорство", написа държавният глава в Twitter.

Sincere appreciation to @PrimeministerGR Kyriakos Mitsotakis for his timely support on the delivery of energy resources. Bulgaria and Greece once again prove the value of our strategic partnership.