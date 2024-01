Решенията, които вашите три партии взеха в българския парламент, бяха от изключителна помощ за Украйна. Уверен съм, че във ваше лице имаме истински големи приятели и ви благодаря за усилията, които полагате, въпреки някои трудности в страната ви. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски по време на видеоразговор с лидерите на ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС Бойко Борисов, Кирил Петков и Делян Пеевски.

Благодаря ви, че Вашата подкрепяща евроатлантическите ценности коалиция поддържа проевроатлантическа Украйна и сте на наша страна, заяви още Зеленски.

I had a video call with the coalition leaders of the Bulgarian parliament @BoykoBorissov, Delyan Peevski @dps_news, and @KirilPetkov to thank them for their recent decision to support Ukraine.



Such decisions significantly strengthen Ukraine and increase the resilience of our… pic.twitter.com/wL4Het34D1