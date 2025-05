Свети Георги е един от най-почитаните светци не само от православните християни, но и от католиците. Той е покровител на цели държави, като Грузия и Великобритания.

В древността е имало град, който е носил името на светеца. Става дума за град Лод, разположен на около 20 км от Тел Авив, в непосредствена близост до най-голямото летище в страната „Бен Гурион“.

St George might be the patron saint of England but he was actually born more than 2,000 miles away.



It is believed that his tomb was in Lod (modern day Israel) and was a centre of Christian pilgrimage