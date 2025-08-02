Протест в Големо село. Местните хора настояват за мерки заради качеството на въздуха, което драстично се влошавало от дейността на ТЕЦ - Бобов дол.

Жителите разказват, че пожарът във вагоните със слама край централата преди няколко дни е бил огромна заплаха за къщите в селото, а димът от него продължава да замърсява района вече седмица.

Директорът на ТЕЦ - "Бобов дол" и главният еколог са разговаряли с хората от големо село, за да им обяснят, че се прави ремонт на съоръженията и че взимат мерки за безопасността и здравето на работещите и живеещите в района.

Редактор: Ина Григорова