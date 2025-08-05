Най-добрите български ученици по информатика се завърнаха у дома с впечатляващо постижение – два златни и два сребърни медала от най-престижното световно състезание в тази област. В неофициалното отборно класиране България заема престижното 4-то място в света, изпреварвайки САЩ и Япония, съобщава Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.

Снимка: Георги Димитров

Златните отличия спечелиха Веселин Маркович (12 клас, Математическа гимназия – Варна) и Александър Гатев (12 клас, Софийска математическа гимназия). Сребърните медали завоюваха Андрей Стефанов (10 клас, Първа частна математическа гимназия) и Борис Михов (12 клас, СМГ). Техни ръководители са Илиян Йорданов и Виктор Кожухаров.

Снимка: Георги Димитров

Това е най-доброто представяне на българския национален отбор в почти 40-годишната история на участието ни в Международната олимпиада по информатика. Това е най-престижният форум в сферата, който за първи път се провежда в Правец през 1989 г., а до момента България има 131 медала от всички издания на олимпиадата – 29 златни, 57 сребърни и 45 бронзови.

Снимка: Георги Димитров

В 37-ото издание на олимпиадата, проведено в Боливия от 27 юли до 3 август, се състезаваха 330 участници от 86 държави. Веселин (който успя да влезе и в топ 10 на света), Александър, Борис и Андрей стъпиха на родна земя с 4 медала от най-престижното състезание по информатика в света. Рамо до рамо с тях бяха и преподавателите им Илян Йорданов и Виктор Кожухаров.

На въпроса кое е специалното у българските състезатели, което ги прави толкова добри по информатика на световно ниво, главният ръководител на отбора сподели:

„Едно от нещата е големите традиции, които имаме от много отдавна, и също амбицията, и може би – българският гений“, коментира Илиян Йорданов, главен ръководител на отбора и бивш олимпиец по информатика.

Снимка: Георги Димитров

„С тези момчета специално се работи много лесно, защото те са много мотивирани и искат да се развиват, да напредват, да стават все по-добри и да достигат световни върхове“, добавя още Йорданов.

На пръв поглед различни момчета, с различни мечти и интереси - в свободното си време някои от тях обичат да слушат метъл, други да играят бридж, трети пък да се разхождат с приятели. Докато не застанат пред компютъра… Тогава стават едно цяло - националният отбор по информатика. И то най-добрият в историята ни досега.

Успехите дават възможност на българските информатици да се развиват, да работят и да живеят навсякъде по света. Но и четиримата шампиони са единодушни:

„Много хора от нашата общност учат в чужбина, в престижни университети като MIT, Oxford, Cambridge и подобни. И след това се връщат и работят в България, защото освен че допринасят за страната и за българската икономика, те ни обучават на знанията, които са използвали, за да участват в състезанията“, коментират членовете на националния отбор по информатика.

За тримата дванадесетокласници - Веселин, Александър и Борис това е последното състезание, но далеч не и последният код или задача, с която трябва да се справят. Оказва се обаче, че освен информатиката има и друга дисциплина, в която момчетата достигат върхове.

"С Андрей се състезаваме и по математика, и по информатика, като успяхме да влезем и в двата национални отбора. И това беше едно откачено лято, защото ние трябваше първо да отидем да се състезаваме по математика в Австралия и след това се върнахме в България, имахме ден и половина почивка и излетяхме направо за Боливия. Мога да кажа, че освен отбора на Китай, който винаги заема челните места, аз практически победих почти целия отбор на САЩ, Русия, Япония и други силни държави, с които съм горд, че успях да се преборя", споделя Веселин.

Другото златно момче - Александър Гатев, споделя, че изпитва гордост и облекчение, че е показал всичко, на което е способен, но и признава:

"Определено се притеснявах, предвид, че и това ми беше последният опит на Международната олимпиада, беше си истински стрес преди самото състезание".

Независимо от непрестанното учене и напрежение, Алекс успява да намери време и за личен живот: "Често излизаме с приятели навън и смятам, че е доста ценно да прекарвам такова време, иначе съвсем ще изпуша, ако само си стоя вкъщи и решавам задачи".

Със сребърен медал, но огромно удовлетворение Борис Михов споделя, че информатиката и математиката го вдъхновяват, доставят му удоволствие и желае един ден да предава знанията си на други младежи. Той смята, че ИИ няма опасност да му отнеме тази възможност.

"ИИ в момента е много бърз, обаче той е като 5-годишно момче, чиято майка му е наредила да прави нещо. Дава всичко от себе си, но прави много грешки по пътя и то не знае къде е сгрешило.

Ще ни трябва още много развитие в технологията, докато стигнем до този момент, в който можем спокойно да оставим ИИ да създава", смята Борис.

Снимки: Сдружение на олимпийските отбори по природни науки

За световната сцена и множеството медали са отговортни и преподавателите на шампионите. Само на 27 години, председателят на Националната комисия по информатика Илиян Йорданов, поема изцяло отговорността за организацията и подготовката на учениците. И споделя, че традициите в информатиката продължават - но заслуга има и таланта на момчетата.

И тримата медалисти ще преследват академични върхове в най-престижните университети по света - Оксфорд и Кембридж. Но всички са на едно мнение за бъдещето - искат да се върнат в България и да помогнат със знанията си.

Репортер: Мари Харитова

Редактор: Мария Барабашка