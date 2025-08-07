Снимка: iStock
-
Експерти: Повече пари в банките - по-малки лихви
-
„Еврото – въпроси и отговори”: За какво да внимаваме при двойно обозначените цени
-
Евро и лев: Какво трябва да знаят търговци и потребители за двойното обозначаване на цените?
-
Великотърновско село предупреждава за възможни измами с евро със... скечове
-
Бизнесът иска отсрочка за настройването на касовите апарати в евро
-
Как ще бъдат защитени потребителите след окончателно гласуване на Закона за еврото
Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени
Последен ден за търговците да подготвят изписването на цените на стоки и услуги и в лева, и в евро. Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени, но няма изискване коя да водеща – тази в лева или тази в евро.
Разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото започват да действат от 8 август. Оттогава ще трябва да виждаме цените и в двете валути. За двойното обозначаване има известни изключения, например при книгите, учебниците и помагалата, които ще трябва да въведат изписването от новата година. При бензиностанциите ще виждаме двоен ценоразпис на горивата, но на дисплея на самата колонка за зареждане сумата ще е само една.
„Еврото – въпроси и отговори”: За какво да внимаваме при двойно обозначените цени
След като таксиметровият бранш се оплака от затруднения, задължението на касовите бележки да виждаме и двете валути влиза в сила от 31 октомври, но ценоразписите, които посочват тарифите им, трябва да са и в двете валути.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни