Писателят Георги Бърдаров представи в студиото на „Здравей, България“ най-новата си книга – „Адажио за Мария“. Романът, чиито първи тираж вече е изчерпан, разказва две огледални истории за любов, развиващи се на фона на драматични исторически и политически събития.

„Мария е част от истинска история, свързана с моя прадядо Вангел“, сподели Бърдаров. „Винаги се вдъхновявам най-силно, когато имам реални герои и автентичен сюжет. Оттам нататък идва художествената измислица“, добави той.

Музика и любов в центъра на сюжета

Важен елемент в книгата е музиката. Сюжетът започва с изпълнение на „Адажио“ от Албинони, което събира главните герои. Читателите могат да сканират код в началото на романа и да слушат мелодията, докато четат.

Двете истории се развиват паралелно – едната в Македония и Северна Гърция от началото на XX век до 60-те години, другата в Латинска Америка, вплетена в контекста на футболен мач, оставил силен отпечатък върху автора. „Историите се срещат в последната глава, на последната страница“, разкри Бърдаров.

Въпросът за жертвите в името на любовта

Авторът поставя ключов въпрос: „Какво си готов да жертваш за любовта?“ Според него героите преминават през тежки избори и изпитания, а читателят сам ще реши дали би постъпил като тях. „Любовта в романа не е приказна – тя изисква жертви и готовност да платиш цена“, допълни писателят.

Отражение на големите събития върху личния живот

В разговора бе засегната и темата за историческите катаклизми и военните конфликти. Бърдаров направи паралел с настоящата ескалация в Близкия изток, определяйки израелско-палестинския конфликт като „връх на човешката глупост и манипулация“ и „практически неразрешим“.

„Да, хората често са пешки в ръцете на големите събития, но животът ни е единствен и трябва да направим невъзможното, за да постигнем това, което искаме“, подчерта той.

Бърдаров призна, че „Адажио за Мария“ се отличава от досегашните му произведения: „Тук героите са много по-плътни, навлязох дълбоко в техните характери и душевност. Акцентът е върху съдбите им, а не толкова върху военните конфликти, както в предишните ми книги“.

Посланието към читателя е следното: „Имаме този живот един-единствен път. Всяко оправдание, че обстоятелствата ни пречат, е извинение за нашите страхове и липса на смелост. Трябва да живеем по начин, който ни харесва“, завърши писателят.

