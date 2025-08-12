Откриха военен дрон на плаж „Хармани“ край Созопол. По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца, съобщиха от Министерството на отбраната.

Безпилотният апарат е открит от плажуващи, които подали сигнал на телефон 112. На мястото пристигнали полицаи, които отцепили района. Вътрешният министър уточни, че не се знае дали дронът е украински или руски.