Жена от Девин превела на измамници 6 000 лева след заплахи срещу нея и семейството ѝ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. Тя посочи, че измамата е станала чрез мобилно приложение.

Нова схема: Измамници се представят за служители на ГДБОП, карат жертвите да теглят кредити

46-годишната жена е получила съобщение от чуждестранен телефонен номер с германски код. Тя била манипулирана с твърдения, че на границата има куфар с пари от незаконни дейности, регистриран на нейно име, и че може да бъде арестувана, ако не преведе сумата за „уреждане на проблема“. Под заплахи за нея и семейството ѝ тя превела на два пъти по 3000 лева по посочена банкова сметка. Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията.

Редактор: Цветина Петкова