В Националния археологически музей в София беше открита изложбата „Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар“, посветена на едно от най-значимите археологически открития у нас през последните години. На събитието присъстваха дипломати, учени и представители на местната власт.

„Днес представяме шедьоври на античното изкуство. Смятам, че тепърва ще станем свидетели на знакови открития, достигнали до нас през вековете. Ще продължим и в бъдеще да подкрепяме работата на българските археолози и реставратори. Културното наследство е изключителен и особено важен държавен приоритет“, заяви зам.-министърът на културата доц. Тодор Чобанов по време на откриването.

Продадоха производителя на яйцата "Фаберже" за 50 млн. долара (ВИДЕО)

Експозицията е посветена на сензационното откритие, направено през август 2024 г. край село Капитан Петко войвода, община Тополовград. При спасително проучване на надгробна могила екипът на археолозите Даниела Агре и Деян Дичев разкри най-богатия гроб от късноелинистическата епоха, откриван досега на територията на България.

Находката е спасена благодарение на бързата реакция на археолозите, община Тополовград, Общинския исторически музей и МВР. „Блясъкът на елинистическото злато. Повелителят на Сакар“ представя уникални златни накити, свидетелстващи за изключителното майсторство на древните златари.

На откриването присъстваха председателят на БАН чл.-кор. Ивелина Славчева, посланиците на Украйна, Гърция и Германия, кметът на Тополовград Божин Божинов и доц. д-р Христо Попов.

Редактор: Мария Барабашка