Собственикът на "Фаберже" обяви, че е продал известния производител на скъпоценните яйца на SMG Capital за 50 милиона долара. Gemfields Group придоби бижутерийната марка през 2012 г. с цел да подсили бизнеса си със скъпоценни камъни и да използва името "Фаберже" за популяризиране на собствената си бижутерия.

"Фаберже", която произвежда луксозни бижута, часовници и изделия по поръчка, е основана от Густав Фаберже през 1842 г. Тя става най-известна с 50-те инкрустирани със скъпоценности яйца, поръчани от Руското императорско семейство между 1885 и 1916 г.

Gemfields заяви, че ще използва приходите от сделката за капиталови инвестиции в миннодобивните си операции в Мозамбик и Замбия.

Редактор: Станимира Шикова