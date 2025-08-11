Кадър/Видео"Ройтерс"
Компанията е известна с 50-те инкрустирани със скъпоценности яйца, поръчани от Руското императорско семейство
Собственикът на "Фаберже" обяви, че е продал известния производител на скъпоценните яйца на SMG Capital за 50 милиона долара. Gemfields Group придоби бижутерийната марка през 2012 г. с цел да подсили бизнеса си със скъпоценни камъни и да използва името "Фаберже" за популяризиране на собствената си бижутерия.
Откриват изложба с най-голямата колекция яйца на Фаберже
"Фаберже", която произвежда луксозни бижута, часовници и изделия по поръчка, е основана от Густав Фаберже през 1842 г. Тя става най-известна с 50-те инкрустирани със скъпоценности яйца, поръчани от Руското императорско семейство между 1885 и 1916 г.
Gemfields заяви, че ще използва приходите от сделката за капиталови инвестиции в миннодобивните си операции в Мозамбик и Замбия.Редактор: Станимира Шикова
