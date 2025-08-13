Задържаха мъж в ареста на полицейското управление в Каолиново за оказана съпротива при проверка и проявено насилие към полицай, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Според властите 61-годишният жител на село Пристое опитал да попречи на унифомен да изпълни служебните си задължения. След предупреждение, че ще бъде арестуван, мъжът ударил полицая и бил задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова