Върховният административен съд потвърди заповедта за забрана на вноса и развъждането на американска норка в България. Същата беше издадена през 2022 от тогавашния Министър на околната среда и водите Борислав Сандов, за да се ограничи пряката заплаха за биологичното разнообразие в страната.

Собственикът нa единствената ферма за норки в България я обжалва, но днес решението вече е факт. Единствената ферма за норки у нас беше затворена доброволно в началото на тази година.

Сандов забрани вноса и развъждането на норки у нас

Така България става страна без ценни кожи, което, според природозащитни организации, би могло да спаси около 130 000 норки годишно.

У нас активисти и природозащитни организации от години настояват за прекратяване на производството и търговията на ценни кожи. Активисти настояват и за въвеждането на законодателна забрана на отглеждането на животни за ценни кожи.

Така ще може да се гарантира спиране на развъждането на животни като лисици и енотовидни кучета с цел добиване на кожи.

