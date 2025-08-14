„Български пощи“ започва обучение на служителите си във връзка с приемането на еврото. Обмяната на левове в евро ще се извършва в 2203 станции в страната, включително в най-отдалечените населени места без банкови клонове.

За служителите там ще бъдат осигурени броячи на банкноти и монети, за да се обслужват хората бързо и ефектирно. От дружеството смятат, че цялостната охрана е ключова за успешното извършване на процеса.

Редактор: Методи Георгиев