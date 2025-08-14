Задържаха 84-годишен мъж за палеж на стърнища край хасковското село Елена в сряда, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Пристигналите на място огнеборци загасили огъня, но при проверка полицейските служители констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на три места. Огнищата били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 квадратни метра. Започнало е разследване по случая и в хода на издирвателните действия е заловен предполагаемият извършител от Харманли. Той държал в ръцете си кибрит. Пред полицаите признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел от наличието на сухите треви покрай пътя.

Случаят е докладван на прокуратурата. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.

