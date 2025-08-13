-
Хиляди евакуирани, десетки ранени и стотици домове изпепелени в Гърция, Албания, Черна гора и други държави
Екстремно високите температури в Европа подобряват всички рекорди и предизвикват по-големи и по-силни горски пожари.
В югозападна Франция е отчетена температура с 12 градуса по Целзий над нормата, а горски пожари обхващат целия континент.
Гърция се бори с множество огнища, включително близо до град Патра и на островите Закинтос и Хиос. Огънят вече е унищожил къщи, стопанства и фабрики, принуждавайки близо 8 хиляди души да се евакуират.
Гърция в пламъци: Десетки пожари, евакуации и разрушения в туристически райони (СНИМКИ)
„Оставени сме на божията воля. Всичко изгоря. Пълна разруха. Цялата ми ферма изгоря!“ – споделя Илиас, пострадал фермер.
Повече от 10 души са хоспитализирани заради вдишване на дим, а 13 пожарникари са с изгаряния. Над 5 хиляди огнеборци, подпомагани от 33 самолета, се борят с пламъците. Експертите предупреждават, че подобни екстремни явления ще стават все по-чести.
„Не става въпрос, че изменението на климата разпалва пожари, а че прави средата изключително лесно запалима“, казва Александър Хелд, старши-експерт в Европейския институт по горите.
Загинал и 6000 евакуирани заради опустошителни пожари в Испания
Испания, Португалия, Турция и Балканите също са в плен на огъня. В Албания и Черна гора пламъците са изпепелили стотици домове.
„Пожарът обхвана цялото село. Бяхме принудени да бягаме. Гори като барут!“ – казва фермерът Хаджри.
Албанските власти определиха последната седмица като „критична“.
„Днес станахме свидетели на екстремно събитие в Делвина. Наложи се евакуация на части от града и увеличаване на броя на военните и пожарникарите“, допълва министърът на отбраната на Албания Пиро Венгу.
Войник загина при гасене на горски пожар в Черна гора
В Черна гора пожарникари, подпомогнати от хеликоптери от Сърбия и Хърватия, успяха да овладеят пожар край Подгорица.
