Екстремно високите температури в Европа подобряват всички рекорди и предизвикват по-големи и по-силни горски пожари.

В югозападна Франция е отчетена температура с 12 градуса по Целзий над нормата, а горски пожари обхващат целия континент.

Гърция се бори с множество огнища, включително близо до град Патра и на островите Закинтос и Хиос. Огънят вече е унищожил къщи, стопанства и фабрики, принуждавайки близо 8 хиляди души да се евакуират.

Гърция в пламъци: Десетки пожари, евакуации и разрушения в туристически райони (СНИМКИ)

„Оставени сме на божията воля. Всичко изгоря. Пълна разруха. Цялата ми ферма изгоря!“ – споделя Илиас, пострадал фермер.

Повече от 10 души са хоспитализирани заради вдишване на дим, а 13 пожарникари са с изгаряния. Над 5 хиляди огнеборци, подпомагани от 33 самолета, се борят с пламъците. Експертите предупреждават, че подобни екстремни явления ще стават все по-чести.

„Не става въпрос, че изменението на климата разпалва пожари, а че прави средата изключително лесно запалима“, казва Александър Хелд, старши-експерт в Европейския институт по горите.

Загинал и 6000 евакуирани заради опустошителни пожари в Испания

Испания, Португалия, Турция и Балканите също са в плен на огъня. В Албания и Черна гора пламъците са изпепелили стотици домове.

„Пожарът обхвана цялото село. Бяхме принудени да бягаме. Гори като барут!“ – казва фермерът Хаджри.

Албанските власти определиха последната седмица като „критична“.

„Днес станахме свидетели на екстремно събитие в Делвина. Наложи се евакуация на части от града и увеличаване на броя на военните и пожарникарите“, допълва министърът на отбраната на Албания Пиро Венгу.

Войник загина при гасене на горски пожар в Черна гора

В Черна гора пожарникари, подпомогнати от хеликоптери от Сърбия и Хърватия, успяха да овладеят пожар край Подгорица.