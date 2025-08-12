Черногорски войник загина, а друг беше тежко ранен, след като водоноската им се преобърна по време на гасене на горски пожари в хълмовете северно от Подгорица.

Инцидентът е станал във втория ден от операцията, в която пожарни екипи, подпомагани от военни, се опитват да овладеят пламъците около столицата, съобщиха от министерството на отбраната. „Черногорската армия провежда разследване, за да установи причината и обстоятелствата около инцидента“, се казва в изявление на ведомството.

Според националната телевизия, двамата мъже – на около 40 години – са били в камиона, когато той се е преобърнал на неравен терен, предаде АФП.

В гасенето участват самолети и над 100 военни, след като огънят унищожи няколко къщи и принуди десетки жители да се евакуират. Високите температури също допринесоха за разрастването на голям горски пожар по адриатическото крайбрежие на страната.

Няколко балкански държави, сред които Албания и Хърватия, също се борят с пожари, подхранени от жегата, докато гореща вълна обхваща Европа. Властите предупреждават за температури до 41°C в някои части на полуострова, като екстремната жега ще се задържи през по-голямата част от седмицата.

Редактор: Мария Барабашка