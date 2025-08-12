Човек загина, а близо 6000 души бяха евакуирани заради опустошителни пожари в Испания. Във вторник температурите достигнаха до 44 градуса по Целзий, което допълнително затруднява гасенето на огъня. Пожарите заплашват и населени места в северната част на страната, както и обекти, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Министър-председателят на страната Педро Санчез призова за повишено внимание, заради високия риск от пожари. Испанското вътрешно министерство обяви "предварителна извънредна ситуация", за да започне разпределянето на ресурси и помощи.

Припомняме, че последната гореща вълна, продължила 12 дни в Испания, беше регистрирана през 2022 г.

Редактор: Методи Георгиев