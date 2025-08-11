Снимка: БТА, архив
В страната термометрите достигат близо 40 градуса по Целзий в много области
Над 1000 души бяха евакуирани заради пожари в Северозападна Испания. Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове.
Около 400 души са евакуирани от района на град Каруседо, а 700 души от района на Лас Медулас в областта Кастилия и Леон. Пожари бушуват и в областите Навара и Галисия.
#MUNDO | Más de 1.000 personas fueron evacuadas en el norte de España debido a incendios forestales, intensificados por las altas temperaturas y los fuertes vientos, informaron autoridades locales. pic.twitter.com/ib2c1cxw6e— ElTrino.Co (@EltrinoCo) August 10, 2025
За цялата територия на страната е издадена тревога за пожари.
Испания може да се окаже обхваната от най-продължителната гореща вълна за последните няколко години.
Más de 1,000 personas fueron evacuadas el domingo en el norte de España por incendios forestales, indicaron autoridades locales.— NMás (@nmas) August 10, 2025
Video: UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS / REUTERS pic.twitter.com/GYXEdrgBXR
Последната гореща вълна, продължила 12 дни в Испания, беше регистрирана през 2022 г.
#España l La jornada de este domingo ha acabado con varias regiones de España en jaque por los incendios forestales. Las zonas donde los fuegos han sido más agresivos y notorios han sido en León, Zamora y Navarra, esto ha obligado a la evacuación de 700 personas en Carucedo. pic.twitter.com/VOKNNy2e79— Señal Capital (@senalcapital) August 10, 2025
Държавната метеорологична служба Aemet съобщи, че в 14 от 17-те автономни общности в Испания са издадени предупреждения за опасни горещини.
Червен код за опасно време бе обявен за почивните дни на Канарските острови, а във вторник температурите в Югозападна Испания може да достигнат 44 градуса.Редактор: Цветина Петкова
