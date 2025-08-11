В страната термометрите достигат близо 40 градуса по Целзий в много области

Над 1000 души бяха евакуирани заради пожари в Северозападна Испания. Обстановката се влошава заради горещото време и силните топли ветрове.

Около 400 души са евакуирани от района на град Каруседо, а 700 души от района на Лас Медулас в областта Кастилия и Леон. Пожари бушуват и в областите Навара и Галисия.

В страната термометрите достигат близо 40 градуса по Целзий в много области и се очаква горещините да продължат до четвъртък.

За цялата територия на страната е издадена тревога за пожари. 

Испания може да се окаже обхваната от най-продължителната гореща вълна за последните няколко години.

Последната гореща вълна, продължила 12 дни в Испания, беше регистрирана през 2022 г.

Държавната метеорологична служба Aemet съобщи, че в 14 от 17-те автономни общности в Испания са издадени предупреждения за опасни горещини.

Червен код за опасно време бе обявен за почивните дни на Канарските острови, а във вторник температурите в Югозападна Испания може да достигнат 44 градуса.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Габриела Големанска, БТА

