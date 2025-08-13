Снимка: iStock
Днес с висок риск са Пелопонес, Халкидики и островите в Егейско море
Сложна е пожарната обстановка в цяла Гърция, предаде БНР. Все още горят десетки пожари. На много места се наложи среднощна евакуация на туристи.
На остров Хиос десетки хора били прехвърлени с катери на морска охрана от плажа в друг район на острова. Изгоряха къщи, вили, хотел. Евакуирани били и пациентите на една болница. Пожарникарите насочиха огъня към гората, за да не се разпространи повече в населени райони.
Meteo: Έτσι εξαπλώθηκαν οι φωτιές σε Αχαΐα, Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα (δορυφορικές εικόνες) https://t.co/vnyH5YhPBc #φωτια #Φωτιες #Αχαια #πατρα #πυρκαγιες #Μεγαρα #χιος #Λουξεμβουργο #Ζακυνθο #Πρεβεζα pic.twitter.com/5f73v49CB6— ProNews (@pronewsgr) August 13, 2025
Огромни щети нанесоха пламъците и в област Ахеа на Пелопонес. Там са засегнати много къщи, леки автомобили, малки семейни хотели и икономическата зона на Патра.
Σε Αχαΐα, Μέγαρα, Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα, Βόλβη;#πυρκαγιες #Φωτιες #εμπρησμοι pic.twitter.com/1rz83ZYAb0— Penelope D 🇬🇷 (@PenelopeD10) August 13, 2025
Все още е затворен пътят Патра -Пиргос. Над 200 пожарникари гасят на три места. По въздух действат самолети и хеликоптери. Евакуирани са 25 села.
Дим покри и остров Закинтос. Изведени били персоналът и пациентите от две поликлиники. Дежурна е болницата на острова. Много хора са получили дихателни проблеми заради пожара.
Πύρινη κόλαση και στην #αχαιας 🥹‼️👇 Καίγονται τα τελευταία «πράσινα πνευμόνια» της #Πελοπονησου 🤔‼️— Peter Vlahos (@petervlahos64) August 12, 2025
#φωτιά #φωτιες #χιος #πυροσβέστες #πυρκαγιες pic.twitter.com/o5gwQCyoOe
С мащабен пожар се борят огнеборци и доброволци в Превеза в Северозападна Гърция. 170 пожарникари със 70 водоносни коли правят опит да ограничат огъня. Все още духа силен вятър, който разраства огнищата.
Днес с висок риск са Пелопонес, Халкидики и островите в Егейско море.
