Сложна е пожарната обстановка в цяла Гърция, предаде БНР . Все още горят десетки пожари. На много места се наложи среднощна евакуация на туристи.

На остров Хиос десетки хора били прехвърлени с катери на морска охрана от плажа в друг район на острова. Изгоряха къщи, вили, хотел. Евакуирани били и пациентите на една болница. Пожарникарите насочиха огъня към гората, за да не се разпространи повече в населени райони.

Огромни щети нанесоха пламъците и в област Ахеа на Пелопонес. Там са засегнати много къщи, леки автомобили, малки семейни хотели и икономическата зона на Патра.

Все още е затворен пътят Патра -Пиргос. Над 200 пожарникари гасят на три места. По въздух действат самолети и хеликоптери. Евакуирани са 25 села.

Дим покри и остров Закинтос. Изведени били персоналът и пациентите от две поликлиники. Дежурна е болницата на острова. Много хора са получили дихателни проблеми заради пожара.

С мащабен пожар се борят огнеборци и доброволци в Превеза в Северозападна Гърция. 170 пожарникари със 70 водоносни коли правят опит да ограничат огъня. Все още духа силен вятър, който разраства огнищата.

Днес с висок риск са Пелопонес, Халкидики и островите в Егейско море.

