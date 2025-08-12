Горски пожари са избухнали на гръцките острови Кефалония и Закинтос, както и в районите Етолоакарнания и Фокида в Централна Гърция.

Fire now in Kefalonia, Fokida, Vonitsa and Zakynthos - Settlements evacuated, power outages, watch videohttps://t.co/MsRpze1uDL pic.twitter.com/P5l1p3aONQ — qwerty (@qwerty14117587) August 12, 2025

Βόρειος Ήπειρος :Ανησυχητική η κατάσταση με τις #πυρκαγιες

Κάηκαν σπίτια στην Κάτω Λεσινίτσα

2 αεροσκάφη PZL στέλνει η Ελλάδα ΑΦΟΥ ΚΑΗΚΑΝ ΠΡΩΤΑ

Σοβαρή η κατάσταση στον Δήμο Φοινικαίων

το πύρινο μέτωπο έχει περάσει στο χωριό Κρανιά

Μάχη με τη #φωτια στο Λούκοβο Δήμου Χιμάρας https://t.co/HJKjtv9x8l pic.twitter.com/vWxBOkSR01 — Penny Rage (@penny_rage) August 11, 2025

По данни на гръцките власти около 02:30 ч. е избухнал пожар в планинска местност близо до село Лагада на остров Кефалония, като на място са изпратени над 60 пожарникари, четири самолета и един хеликоптер. На място са изпратени и три екипа от катерачи, които да помогнат на пожарникарите да достигнат до труднодостъпния район, в който бушува огнената стихия.

Около 03:45 ч. пламъци са обхванали гора в близост до село Палиампела, в района на град Воница, Централна Гърция. Към момента на място са изпратени близо 100 пожарникари, девет самолета и три хеликоптера, които се опитват да потушат пламъците.

Около 06:00 ч. са подадени сигнали и за още два пожара – един в планинска местност близо до селището Килиомено на остров Закинтос и един в района на село Дафнос в района на Фокида. На двете места също са изпратени екипи на пожарната, като в гасенето на пожара на Закинтос участват три самолета и два хеликоптера.

Редактор: Цветина Петкова