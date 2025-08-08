Голям пожар избухна днес около 14 ч. край селището Кератея, източно от гръцката столица Атина, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

По последни данни са изпратени подкрепления на противопожарните сили, защото огънят се разпространява изключително бързо и горят жилищни постройки. На място има 190 пожарникари с 44 пожарни коли, 7 сухопътни екипа и доброволци. От въздуха действат 11 самолета и 7 хеликоптера.

Силният вятър усложнява ситуацията, а в област Атика е в сила червен код за опасност от пожари.

До жителите на някои селища в зоната на пожара е изпратено предупреждение да се евакуират. Изведени са 10 възрастни жители. Няма сведения за пострадали хора.

