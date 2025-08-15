Приключи третото заседание на номинационната комисия за избор на членове на КПК. В дневния ред беше заложено преглед на документи на един от кандидатите - Аделина Зигулова - а именно декларация за имущество и интереси - Част II Интереси и декларация-съгласие за проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Кандидатът беше допуснат за изслушване. Бяха отправени и покани за изслушване към всеки един от кандидатите. Изслушването ще се проведе на 22.08 петък от 10:30 ч. Обсъдена беше и методиката за оценка на кандидатите.

Номинационната комисия започва оценка на кандидатите за Антикорупционната комисия

Тя е изготвена въз основа на профил за длъжността член на КПК и ще помогне да се оценят трите критерия, за които всеки член на комисията трябва да постави оценка от 1 до 10. Първите - морални, нравствени и професионални качества, вторите - специфична подготовка, третите - концепцията на кандидата.