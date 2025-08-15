Снимка: Община Русе
Елеонора Павлова е национален състезател от 2022 г.
Елеонора Павлова, състезателка на русенския спортния клуб по авиомоделизъм „Приста“, спечели шампионската титла при жените на Световното първенство за свободно летящи модели, клас F1E, за мъже, жени и юноши. Състезанието се проведе от 11 до 15 август в Рана, Чехия.
Елеонора Павлова е национален състезател от 2022 г., като през последните две години доминира в българския авиомоделизъм, ставайки шампион на България при мъжете за 2023 и 2024 г.
Снимка: Община Русе
Тя е сред топ 10 в световната ранглиста при мъжете и заема първо място при жените в годишното класиране на Международната федерация по аеронавтика, което я утвърди като едно от най-ярките имена в спорта.
Въпреки изключително трудните и неблагоприятни метеорологични условия по време на Световното в Чехия, талантът и упоритостта на Елеонора се увенчаха със златен медал.
В отбора на русенския СМК "Приста", воден от треньора Любомир Бакалов, се включиха още Милен Илиев и Велизар Владев, който постигна отличното седмо място в класирането.
До края на годината за Павлова предстоят участия в още четири кръга на Световната купа и в Републиканско първенство.
Снимка: Община РусеРедактор: Цветисиана Костова
Последвайте ни