Агенция „Пътна инфраструктура“ завършва ремонта на всички 36 рискови отсечки у нас. Те са включени в Плана за обезопасяване на участъци с концентрация на пътни инциденти. В момента се полага маркировка в последните две отсечки - кръговото кръстовище за Банкя и на път I-1 в района на Горна Вереница, в област Монтана. До края на деня ще приключи и работата по тях.

От АПИ апелират шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Обезопасяването на републиканските пътища не приключва с първоначално набелязаните 36 трасета с концентрация на пътни инциденти. Агенцията е планирала мерки за още 145 участъка, в които се наблюдава повишен риск от настъпване на пътнотранспортни произшествия от различен характер с обща дължина близо 500 км.

Отсечките са определени на база констатирани в обхвата им опасни маневри от страна на водачите или необходимост от допълване или актуализация на организацията на движение. Участъците са и част от одобрената Работна програма за изпълнение на мерки по безопасност на движението по пътищата, съгласно Оперативния план за действие по безопасност на движението по пътищата за 2025 г.. Крайният срок за реализация на мерките в тези участъци е до края на 2026 г. От края на юни и този план също е публичен, публикуван на сайта на Агенцията.

