Снимка: iStock
-
Огънят в Пирин: Възникна ново огнище в посока Илинденци
-
Шарката по кози и овце: Спор дали да има масова ваксинация на животните
-
Пътуващ терариум с екзотични влечуги гостува във Варна
-
30% ръст на туристите във Вършец – курортният град оживява с нови атракции
-
Боряна Калейн: Няма невъзможни неща – всичко е в мислите ни
-
Open Buzludzha 2025: Музика, светлини и надежда за бъдещето на монумента
Първият ход често не се прави на турнир, а у дома
Шахът – древна хилядолетна игра на мисъл, стратегия и концентрация. Игра, която е на мода и днес. Доказват го група талантливи деца.
„Всички знаем, че шахът е една от великите интелектуални игри, измислена още преди хиляди години , и тя наистина подобрява много неща при децата. Аз препоръчвам на всяко дете да се научи да играе шах, на всеки възрастен, защото е един страхотен умствен фитнес”, посочи треньорът по шахмат Васил Колев.
„Близо до спорта”: Нургюл Салимова, която вдъхновява децата да играят шах
Първият ход често не се прави на турнир. А у дома. На кухненската маса или на пейка в парка – когато някой от възрастните покаже пътя.
„Любовта към шаха наистина тръгва от семейството. Някой възрастен е показал първите ходове – и оттам започва всичко”, каза треньорът.
На една дъска с 64 полета се водят най-тихите битки. Без шум, без тичане, без думи. Само мисъл и уважение.
„В шаха, както и в другите спортове, нещо много важно, на което се учиш, е как да губиш, тъй като в началото си по - слаб и в повечето случай губиш. Един от най - важните уроци, които научаваш още от първите дни, е, че след загубата идва ново начало, идва нова партия”, обясни Колев.
А най-добре за шаха могат да ни разкажат онези, които вече мислят три хода напред – децата.
„Реших един ден да се пробвам. Изиграх една партия и се запалих. Много ми харесва, че мога да играя и с връстници, и с по-големи”, каза Марто.
„Моят вуйчо играеше шах. Аз го гледах и се учих от него. Стана ми интересно, задобрях и започнах да ходя по състезания”, разказа Васи.
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни