Шахът – древна хилядолетна игра на мисъл, стратегия и концентрация. Игра, която е на мода и днес. Доказват го група талантливи деца.



„Всички знаем, че шахът е една от великите интелектуални игри, измислена още преди хиляди години , и тя наистина подобрява много неща при децата. Аз препоръчвам на всяко дете да се научи да играе шах, на всеки възрастен, защото е един страхотен умствен фитнес”, посочи треньорът по шахмат Васил Колев.

„Близо до спорта”: Нургюл Салимова, която вдъхновява децата да играят шах



Първият ход често не се прави на турнир. А у дома. На кухненската маса или на пейка в парка – когато някой от възрастните покаже пътя.



„Любовта към шаха наистина тръгва от семейството. Някой възрастен е показал първите ходове – и оттам започва всичко”, каза треньорът.



На една дъска с 64 полета се водят най-тихите битки. Без шум, без тичане, без думи. Само мисъл и уважение.

„В шаха, както и в другите спортове, нещо много важно, на което се учиш, е как да губиш, тъй като в началото си по - слаб и в повечето случай губиш. Един от най - важните уроци, които научаваш още от първите дни, е, че след загубата идва ново начало, идва нова партия”, обясни Колев.

А най-добре за шаха могат да ни разкажат онези, които вече мислят три хода напред – децата.

„Реших един ден да се пробвам. Изиграх една партия и се запалих. Много ми харесва, че мога да играя и с връстници, и с по-големи”, каза Марто.

„Моят вуйчо играеше шах. Аз го гледах и се учих от него. Стана ми интересно, задобрях и започнах да ходя по състезания”, разказа Васи.

Повече гледайте във видеото.