Монументът ще бъде ремонтиран със средства, спечелени по европейски проект
От снощи монументът „Бузлуджа” оживя, защото там се провежда юбилейният 10-ти фестивал Open Buzludzha, който събира млади хора от цялата страна. Фестивалът продължава днес и в неделя.
Една от най-очакваните атракции по време на фестивала е впечатляващото 3D mapping шоу върху самия монумент.
Каква ще е съдбата на „Дом паметник” на връх Бузлуджа
„Събитието става все по – популярно, сградата става все по- популярна и се радваме, че имаме перспектива за бъдещето”, каза арх. Дора Иванова от Фондация „Проект Бузлуджа“.
„Доста зареждащо е. Миналата година бях тук и си прекарах страхотно. Мисля, че това е едно от най-яките изживявания в живота ми. Хареса ми историята, хареса ми начинът, по който са го измислили”, сподели Мелани.
Стотици младежи от цялата страна , пристигнаха да видят емблематичната сграда, асред тях и такива от чужбина.
„В Германия чухме, че има такъв фестивал и исках да го видя”, каза Алекс.
„Няма друга такава сграда по света. Няма друго такова архитектурно творение и е много неестествено, че такава летяща чиния е кацнала на върха на планината. Това е много силно послание, което всъщност хора от цял свят идват да видят и да разберат”, обясни арх. Иванова.
„Това е нещо, което трябва да уважаваме. Трябва да уважаваме нашата история”, добави Румен.
За спиране на разрухата на монумента се говори от години. А новината от тази година е, че предстоят ремонти. Средствата от 7 милиона лева са спечелени от община Казанлък по европейски проект.
„Първият етап включва възстановяване на покрива, затваряне прозорците на монумента”, посочи Мариела Цецова.
„7-те милиона са това, което се осигурява безвъзмездно от ЕС, а след това вече, като приключи този проек,т ще се търсят възможности. Важното е, че процесът е стартирал и е необратим”, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.
„Близо 35 години абсолютно нищо не се направи в тази посока. Мисля, че това е едно добро начало”, смята фотографът художник Бедрос Азинян.
След сигнала за разбита врата: Бузлуджа продължава да се охранява от полиция
Монументът на Бузлуджа е един от най-популярните в световен мащаб. 1000 души дневно се качват до него, при това целогодишно. Изпълнението на спечеления от Казанлък европейски проект ще се осъществява от областна управа Стара Загора и Фондация „Бузлуджа”.
„Това е първата и най-важна мярка за да може сградата да бъде консолидирана и да се позволи нейното развитие. Разбира се, бихме искали да виждаме културни мероприятия, съвременна култура и изкуство, място за образование, за диалог, място, от което да учим за миналото и което да бъде полезно за България, за туризма и за региона”, допълни арх. Иванова.
