Борбата с пожара над село Илинденци в Пирин продължава, след като в събота се възпламени ново огнище. В гасенето участваха пожарникари, военни и доброволци и в неделния ден то бе овладяно.

Огънят в Пирин: Възникна ново огнище в посока Илинденци

Все още има много тлеещи огнища, които се активират и затова е нужно човешко присъствие, тъй като буквално на ръка хората са принудени да ги окопават, за да предотвратят тяхно евентуално разпространяване. Пожарът продължава да бъде опасен, но не разширява периметъра си.

Доста сериозен брой доброволци помагат за гасенето на пожара.

За последните 24 часа от звената за пожарна безопасност се реагирали на 144 сигнала за произшествия, 111 от които са за пожари. При тях са пострадали 2 души.