Апелативният съд - София не уважи искането на двама от обвинените за притежание на фалшиви евро за по-лека мярка. Те са с мярка за неотклонение "задържане под стража", взета от Софийски градски съд.

Прокуратурата поиска съдът да не уважава молбите на обвиняемите. Адвокатите им поискаха по-леки мерки с аргумента, че условията в ареста са нечовешки. Третият обвиняем оттегли жалбата си срещу наложения му постоянен арест от Софийски градски съд.

Трима арестувани с 10 000 фалшиви евро при акция в София

Според съда са налице всички предпоставки за оставянето на тримата в ареста. Съдебният състав отбеляза още, че обвиняемите са очаквали включването на четвърто лице, чрез което да вкарват в обращение фалшивите парични знаци, но до това не се е стигнало поради арестуването им от полицията.

