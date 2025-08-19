Реклами в интернет показват начини за криене на номерата на колите от ТОЛ камерите и спестяване от глоби на пътя. И докато някои шофьори търсят начин да преодолеят по-сериозния контрол, ТОЛ камерите вече заснемат водачи и пътници в автомобила без предпазен колан, като само през изминалия ден са установени 70 такива шофьори. От 5 септември започва и измерването на средната скорост.

NOVA се свърза с търговците с въпроса как работи технологията: „Когато се сложи светлоотразително фолио върху частите, в случая букви и цифри, които не са светлоотразителни, през нощта като снимате със светлина всичко става едно цяло”, твърди жена. „Един господин казва, че 4 години няма проблем. Министър Караджов беше заснел един наш клиент с 200 минал покрай него с тия символи и ни направи доста добра реклама, наистина си работи това нещо”, казва неин колега.

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан



Рекламата обаче е неуспешна. Камерите на ТОЛ управлението успяват да снимат номера на водача с 200 км в час на няколко километра от Бургас въпреки модерното фолио: „Това фолио при механизма, който използваме не работи. Номерът се визуализира на базата на релефа и преодоляваме на този етап всички интелигентни фолиа”, казва Олег Асенов, директор на Националното ТОЛ управление. От началото на юли са хванати над 1600 нарушители, които са опитали да прикрият номера си и с други иновативни методи. „С предпазна решетка и високотехнологична система за падане на номера. Като на базата на факта, че разполагаме с големи данни и ефективни алгоритми. Имаме почти 100 процента разкриваемост”, допълва той.

Пътна полиция също преглежда внимателно снимките на шофьори със специалното фолио, а санкциите за нарушителите с модерните решетки са високи



„Поставяне на такива ролбари и решетки, които възпрепятстват видимостта на табелите се санкционират като изменение в конструкцията, превозните средства се спират от движение”, обясни гл. инспектор Лъчезар Близнаков.



От месец ТОЛ камерите следят и за шофьори и пътници без поставен предпазен колан: "Разположението на нашите камери е така направено, че не засичаме лицата на пътниците, а само силуети и наличността или не на предпазното средство”, каза Асенов. Снимките на нарушителите се изпращат към областните дирекции на МВР.