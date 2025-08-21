Снимка: iStock
Борислав Гуцанов ще представи възможностите за закупуване на уреди за гасене и лодки
В помощ на огнеборците и доброволните формирования Министерство на труда и социалната политика работи по проект за нова техника и екипировка за действия при бедствени ситуации.
Битката с огъня: Каква е ситуацията с пожарите в страната и има ли нужда от доброволци
Днес министър Борислав Гуцанов ще представи възможностите за закупуване на уреди за гасене, специални облекла, лодки и екипировка за наводнения.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни