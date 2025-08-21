Задържаха 2800 броя нелегални електронни цигари за еднократна употреба тип вейп, всяка със съдържание от 15 милилитра течност за пушене или общо 42 000 за пушене. Електронните цигари без български бандерол и с количество течност, превишаващо многократно разрешеното по закон, са открити в логистична база в София. Те са доставени от Китай, прикрити като водозащитни спрейове, предназначени за юридическо лице на територията на страната.

Парламентът забрани пускането на пазара на еднократни вейпове

По първоначални данни нелегалните вейпове съдържат никотин, а лабораторна експертиза ще установи дали количеството му отговаря на описаното на опаковката и какви други вещества се съдържат в течността за пушене.

От началото на годината митническите служители на ТД "Митница София" са хванали над 50 000 нелегални електронни цигари.

