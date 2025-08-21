„Всяка форма на агресия към полицейски служители при изпълнение на техните служебни задължения са не само неприемливи, но и недопустими. Проявата на агресия спрямо тях ще бъде наказвана и преследвана по всички законоустановени начини", заяви и.ф. окръжен прокурор на Стара Загора Мария Михайлова.

Тя припомни случая, при който двама младежи – на 17 и 14 години бяха задържани за 24 часа за неизпълнение на полицейско разпореждане. Проверява се тяхната съпричастност към кражба от дерайлиралата влакова композиция край село Пясъчево, община Симеоновград.

Задържаха двама младежи за кражба на метал от влаковата катастрофа в Пясъчево

Прокурорът заяви, че в процеса на разследване ще бъдат установени всички участници в инцидента. Провеждат се и разпити. Тя уточни, че състоянието на нападнатия полицейски служител е добро, но ще бъде назначена медицинска експертиза за установяване на леко телесно увреждане.

Според Наказателния кодекс за неизпълнение на полицейско разпореждане са предвидени две алтернативни наказания – лишаване от свобода до три години или глоба от 500 до 2000 лева. За причиняване на лека телесна повреда на полицейски орган наказанието е лишаване от свобода до три години.

