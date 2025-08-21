Мъж на 82 години от угърчинското село Лесидрен, област Ловеч, е задържан за проявена жестокост към куче, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Случаят е установен в четвъртък на обед. Действията на служителите от Районното управление в Угърчин са в резултат от разпространени кадри, на които се вижда как възрастният мъж проявява жестокост към кучето си и му причинява тежко увреждане, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Светломира Анастасова.

Застреляха с ловна пушка куче в Кюстендилско

На мястото незабавно са изпратени полицейски служители, които са извършили оглед. Към момента кучето е живо и му се осигурява ветеринарна помощ, уточняват властите.

По случая е образувано досъдебно производство. Предвижданото наказание е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от 1000 до 5000 лв.

Редактор: Цветисиана Костова