Почина 53-годишният багерист, който пострада тежко при инцидент в Казанлък. Въпреки усилията на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си късно в четвъртък.

Причина за смъртта е обширно изгаряне на тялото, довело до сърдечно-съдова слабост. Инцидентът стана в сряда. Багерът, управляван от работника, се е запалил, докато е пренасял отпадъчен материал на територията на оръжейницата. Според очевидци, мъжът не е успял да излезе своевременно от горящата кабина.

Веднага след инцидента пострадалият беше транспортиран по спешност в специализираната клиника в Пловдив с над 50% изгаряния по тялото и в критично състояние. Районната прокуратура в Стара Загора работи по изясняване на инцидента. Назначени са експертизи и се разпитват свидетели.