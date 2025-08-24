В участъка от главния път имаше задимяване

Потушен е пожарът между Стралджа и пътен възел "Петолъчката", предава кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус. 

Няма ограничение в движението в района на пътния възел, съобщиха от пресцентъра на полицията в Ямбол. 

Огънят пламна по-рано днес в сухи треви и храсти, като предизвика и задимяване по главния път. В гасенето се включиха екипи с три противопожарни автомобила. 

Причините за възникване на пожара тепърва ще се уточняват. 

Редактор: Ина Григорова
Източник: Мира Безус, БТА

