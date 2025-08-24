Потушен е пожарът между Стралджа и пътен възел "Петолъчката", предава кореспондентът на БТА в Ямбол Мира Безус.

Няма ограничение в движението в района на пътния възел, съобщиха от пресцентъра на полицията в Ямбол.

Огънят пламна по-рано днес в сухи треви и храсти, като предизвика и задимяване по главния път. В гасенето се включиха екипи с три противопожарни автомобила.

Причините за възникване на пожара тепърва ще се уточняват.

