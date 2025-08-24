Най-добрата българска гимнастичка Стилияна Николова спечели сребърен медал на финала на обръч от Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. Възпитаничката на Валентина Иванова изпълни отлично композицията си и получи оценка от 29.950 точки, от които 13.400 за трудност, 8.200 за артистичност и 8.350 за изпълнение.

Световна шампионка на обръч стана бронзовата медалистка София Рафаели (Италия) с 30.650 точки, а трета се нареди Анастасия Симакова (Германия) с 29.400 точки.

За Николова това беше трето сребро за България от шампионата след второто място в многобоя и в отборната надпревара.

Олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) допусна грешки и остана едва пета с 28.950.

По-късно днес Стилияна Николова ще участва на финалите на топка, бухалки и лента.

Междувременно Българският ансамбъл-жени по художествена гимнастика се класира на 5-о място във финала с 5 ленти на 41-вото Световно първенство в Рио де Жанейро 2025. Нашите момичета получиха сбор от 24.750 точки (D – 12.000; A – 7.650; E – 5.400).

Златните медали останаха за Китай с резултат 27.550, следвани от Япония с 26.650 и Испания с 25.950, които допълниха почетната стълбичка.

Българките показаха характер и успяха да намерят място сред най-добрите ансамбли в света, запазвайки традициите на родната школа в художествената гимнастика.

Редактор: Методи Георгиев