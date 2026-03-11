На 11 март 2026 г. почина един от най-изявените представители на българската водна топка Симеон Бонев. Тъжната новина беше съобщена от Българската федерация по водна топка.

Бонев остава в историята на българския спорт като талантлив национален състезател и многократен шампион на България. През годините той се утвърди като една от водещите фигури в развитието на водната топка у нас, пише "Фокус".

След края на състезателната си кариера Симеон Бонев продължава да работи за спорта като треньор. Той е част от щаба на младежките национални отбори и води мъжкия национален тим на България на Световното първенство в Кали, Колумбия през 1975 година.

Още в младежките си години Бонев се отличава и като успешен плувец, поставяйки рекорди и показвайки силни спортни качества, които по-късно пренася и във водната топка.

От федерацията подчертават, че през целия си живот той е бил пример за спортсменство, дисциплина и отдаденост към спорта.

Поклонението ще се състои на 15 март 2026 г. от 14:30 часа в църквата Св. София в София. От федерацията изразиха съболезнования към семейството, близките и цялата спортна общност.

Редактор: Ралица Атанасова