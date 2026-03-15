„Сега съм по-спокойна. Приятна ми е трансформацията, която се случва с годините”. Това признава Илиана Раева. Навръх рождения си ден тя застана пред камерата на NOVA, за да ни допусне до личния си свят, семейството и любимите си хора.

„Колкото повече години минават, толкова повече осъзнаваш, че животът е нещо твърде специално и трябва да имаш много специално отношение към него”, споделя тя.

„От позицията си на 63-годишна жена мога да кажа, че всеки човек е подвластен на съдбата си”, смята Раева.

Все още не мисли да се оттегля от работата си. „Усещам и виждам, че хората имат нужда от мен. Това е най-важното. Аз самата усещам, че съм полезна на хората, с които работя, с които съм заобиколена и за които отговарям. Аз дълбоко съм осъзнала мисията на лидера”, споделя още тя.

„Много обичам да съм щастлива, умея да се радвам и на малките неща. Ценя трудностите и препятствията. Това са онези моменти, които те запознават с дълбоката ти същност. За да се справиш от трудни моменти, се изисква много сила. Така се запознаваш докъде са твоите способности”, разказа още Раева.

Пред Велислава Миланова тя споделя и за страха, който е изпитала, след като дъщерите ѝ, зет ѝ и внучките имат затруднения да се приберат от почивка заради войната в Близкия изток.