Тя поздрави Лора Христова за отличното представяне на Зимните олимпийски игри
Българският биатлон отново привлича вниманието с доброто представяне на националните състезатели на Зимните олимпийски игри. Според олимпийската медалистка Ирина Никулчина това е знак, че спортът у нас има силно бъдеще и талантливо младо поколение.
„Това са деца, които буквално са израснали пред очите ми. Много се радвам, че показаха отлични класирания и огромен потенциал. Още преди години казвах, че в българския биатлон има много таланти. Просто трябваше време те да се реализират“, каза тя.
Обявиха Лора Христова за най-голямата изненада на Зимните олимпийски игри
Според Никулчина участието в Олимпийските игри винаги носи огромно напрежение и силни емоции, тъй като това е най-големият спортен форум и се провежда веднъж на четири години. Именно затова доброто представяне на българските състезатели е особено ценно.
Олимпийската медалистка изрази и гордостта си от успеха на младата българска биатлонистка Лора Христова, която спечели бронзов медал. По думите ѝ това е изключително постижение за толкова млада състезателка. „Тя направи една страхотна олимпиада. За 22-годишно момиче това е изключителен резултат. Пред нея има още много време и възможности да се развива в големия спорт“, посочи Никулчина.
Тя припомни, че между нейния олимпийски медал и този на Христова са изминали близо 24 години, което показва колко трудно се стига до отличия на подобно ниво.
Като треньор в Банско тя отчита и сериозен интерес от страна на децата към този спорт. Според нея успехите на националните състезатели мотивират все повече млади хора да започнат да тренират биатлон.
Повече гледайте във видеото.
