Бронзовият медалист от Световното първенство по лека атлетика в зала Божидар Саръбоюков сподели, че зад успеха му стоят постоянство, труд и талант. В ефира на „Здравей, България“ той призна, че въпреки историческото си постижение в скока на дължина, изпитал известно разочарование от резултата. „Радвам се за успеха, но знам, че можех и повече. Постигал съм и по-добри резултати“, коментира младият атлет.

За първи път от 16 години: Медал за България на Световно по лека атлетика (ВИДЕО)

Саръбоюков разказа, че първоначално е искал да се занимава с футбол, но баща му не е одобрил тази идея. Пътят му към леката атлетика започва още в училище, когато треньор забелязва добрите му резултати в часовете по физическо възпитание. Така, едва на 7-годишна възраст, той прави първите си стъпки в спорта. „Това беше първият ми треньор, който видя потенциала ми и ме насочи към леката атлетика“, спомня си той.

Бронзовият медал Саръбоюков посвещава на своя треньор, както и на семейството си, приятелката си и близките, които са го подкрепяли по пътя. „Много се радвам, че на това първенство отличиха и треньора ми с медал – той го заслужава“, допълни лекоатлетът.

